Aarau (ots) - 2017 wurden in der Schweiz und global

energiepolitische Weichen gestellt. Bis morgen Dienstag beschäftigen

sich am 12. Schweizerischen Stromkongress im Kursaal Bern über 400

hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Strombranche mit

der Gegenwart und Zukunft der schweizerischen Energielandschaft.

Organisiert wird der Schweizerische Stromkongress vom Verband

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) und Electrosuisse.



Der Schweizerische Stromkongress hat sich als Treffpunkt der

Branche etabliert. Er ist die Plattform, wo renommierte Referenten

nationale und globale Entwicklungen der Energiewirtschaft aufzeigen.

Bundesrätin Doris Leuthard umriss in ihrem Referat am ersten Tag die

Situation der Strombranche. «Für die Branche waren die letzten Jahre

herausfordernd. Die Zeichen am Markt, an den Strombörsen, wenn es um

Investitionen in neue Kraftwerksanlagen geht und wenn ich die globale

Subventionspolitik anschaue, sprechen eine deutliche Sprache. Mit dem

revidierten Energiegesetz und den entsprechenden Verordnungen sind

wir aber gut aufgestellt.» Die zukünftige Sicherstellung der

Versorgungssicherheit erfordere jedoch, dass sich die Schweiz

langfristig marktorientiert und im Verbund mit den Nachbarn

aufstelle. Dazu würden noch 2018 weitere Gesetzesrevisionen an die

Hand genommen.



Eröffnet wurde der 12. Schweizerische Stromkongress im Berner

Kursaal durch Urs Rengel, Präsident Electrosuisse und CEO EKZ sowie

durch Michael Wider, Präsident des VSE. In seinem Referat betonte

Michael Wider, dass der europäische Strommarkt derzeit ein sehr

heterogenes und reguliertes Gebilde sei: «Die Preisbildung auf dem

europäischen Markt ist sehr stark geprägt von Lenkungsmechanismen,

von den tiefgehaltenen CO 2 -Preisen, von den tiefen Preisen fossiler

Energieträger selber, von den eindrücklichen Subventionen und den

erschaffenen Überkapazitäten.» Folgende Veränderungen würden in

Zukunft das Geschäft der Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU)

prägen: «Wir werden konfrontiert sein mit einem breiteren und weniger

beeinflussbaren Produktionsmix, mit 'smarteren' Übertragungs- und

Speichertechnologien sowie mit anspruchsvollen Konsumenten bzw.

Prosumern, bei welchen eine fast unbeschränkte Informationsfülle

vorhanden ist.» Dennoch werde es auch die bestehende Stromwelt mit

ihrer zentralen Erzeugungs- und Infrastruktur noch lange brauchen.

«Zwar wird die Anzahl 'Gebrauchsstunden' kleiner werden, aber die

Zuverlässigkeit der Anlagen wird dafür umso wichtiger», so der

VSE-Präsident. Die Verflechtung mit den neuen, dezentralen

Erzeugungstrukturen sei von hoher Bedeutung, auch aus Kundensicht:

«Wir sollten uns jedenfalls nicht zwei parallele Stromwelten leisten,

wie das in Deutschland der Fall ist.» Dadurch habe sich der Strom

dort von 13 Cents/kWh (Jahr 2000) auf heute 29 Cents verteuert.



Der Schweizerische Stromkongress richtet sich an Führungskräfte

von Elektrizitätsunternehmen, Industrie und

Dienstleistungsunternehmen sowie eidgenössische, kantonale und

kommunale Parlamentarier und Exekutivmitglieder. Er ist ein

Treffpunkt für regen Meinungsaustausch und Networking. Zudem soll er

wertvolle Impulse für künftige Entscheide in Unternehmen und Politik

liefern.



