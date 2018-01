Der Internationale Währungsfonds sieht die Weltwirtschaft auf Wachstumskurs. Doch dessen stellvertretender Chef David Lipton mahnt die Industriestaaten und China nun zu Reformen. Denn die Lage könne sich wieder ändern.

Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem weitern Anziehen der Weltwirtschaft. "Die Zeichen stehen auf rascherem Wachstum in allen Regionen", sagte der stellvertretende IWF-Chef David Lipton am Montag laut Redetext in Hongkong mit Blick auf die in der nächsten Woche anstehende Revision der Konjunkturprognosen des Fonds. Die Weltwirtschaft werde vorerst ihre starke Verfassung beibehalten. Lipton warnte allerdings auch: "Es ist nicht klar, wie lange es mit diesen guten Botschaften noch weitergeht". Denn insgesamt befinde sich die Weltwirtschaft in der letzten Phase einer langen, schrittweisen Erholung von der Finanzkrise vor rund zehn Jahren.

Angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...