Chinas Bedeutung für die Weltwirtschaft steigt Jahr für Jahr. Die deutsche Notenbank will dieser Entwicklung Rechnung tragen und die chinesische Währung als Reserve halten. Der Yuan steigt auf ein Zwei-Jahres-Hoch.

Rein finanziell ist es wohl nur ein kleiner Schritt, doch er hat große symbolische Bedeutung. Die Deutsche Bundesbank will in die chinesische Währung Yuan, auch Renminbi genannt, als Teil ihrer Währungsreserven investieren. "Es ist kein großer Betrag, aber wir haben uns dazu entschieden, daran teilzuhaben", sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret in einem Interview mit Bloomberg TV. Wie viel die Bundesbank investieren will, wollte er nicht sagen. Die Bundesbank habe die Entscheidung für eine Investition in die chinesische Landeswährung im vergangenen Sommer getroffen, aber die angekündigte Investition noch nicht umgesetzt. Dies werde erst nach Abschluss organisatorischer und technischer Vorbereitungen geschehen, sagte eine Sprecherin am Montag.

