München (ots) - In der 90-minütigen Fernsehfilmauskopplung der erfolgreichen Vorabendserie "Hubert und Staller" dreht sich alles um das Fest der Liebe und - wie könnte es anders sein - um Mord: Kurz vor Heiligabend wollen Hubert (Christian Tramitz) und Staller (Helmfried von Lüttichau) mit einer guten Tat glänzen und eine alte Dame davor bewahren, wegen nicht gezahlter GEZ-Gebühren ins Gefängnis zu kommen. Die von Polizeirat Girwidz (Michael Brandner) initiierte Spenden-Aktion kommt jedoch zu spät: Die Seniorin ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden! Die Spur führt über einen bereits ein Jahr zurückliegenden Vermisstenfall an den Stammtisch von Bankberater Franz Hübner (Herbert Knaup), Postbote Josef Brenner (Simon Schwarz) und Metzger Michael Schartl (Waldemar Kobus).



Heute, am Montag, 15. Januar 2018, haben die Dreharbeiten zum neuen 90-minütigen Fernsehfilm "Hubert und Staller: Eine schöne Bescherung" begonnen. Gedreht wird in Wolfratshausen und Umgebung. Der Film wird voraussichtlich an Weihnachten 2018 im Ersten zu sehen sein.



In den Hauptrollen spielt das gesamte Hubert-und-Staller-Team: Christian Tramitz und Helmfried von Lüttichau als Polizeiobermeister Franz Hubert und Johannes Staller, Michael Brandner als Reimund Girwidz, Klara Deutschmann als Polizeimeisterin Lena Winter, Paul Sedlmeir als Polizeimeister Martin Riedl, Monika Gruber als Inhaberin der Bäckerei Rattlinger, Susu Padotzke als Pathologin Dr. Caroline Fuchs und Hannes Ringlstetter als Selfmademan Yazid.



In weiteren Rollen des Fernsehfilms spielen u.a. Herbert Knaup, Holger Kriechel, Sinje Irslinger, Franziska Schlattner, Waldemar Kobus, Simon Schwarz, Mona Seefried, Sebastian Winkler und Paula Paul.



"Hubert und Staller: Eine schöne Bescherung" wird produziert von der Tele München Gruppe und der Entertainment Factory GmbH im Auftrag der ARD Degeto und des Bayerischen Rundfunks für Das Erste. Die Produzenten sind Herbert G. Kloiber und Oliver Mielke, der auch zusammen mit Philip Kaetner das Drehbuch verfasst hat. Regie führt Sebastian Sorger. Die Redaktion haben Katja Kirchen (ARD Degeto), Franka Bauer (MDR) und Elmar Jaeger (BR).



