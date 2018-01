Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierbestände in der Woche zum 12. Januar 2018 wieder kräftiger als in der verkürzten ersten Ankaufwoche des Jahres gesteigert, wobei der Anteil von Covered Bonds und Unternehmensanleihen an den wöchentlichen Ankäufen verglichen mit dem Vorjahr deutlich zunahm. Laut EZB stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 10,112 (Vorwoche: 2,903) Milliarden Euro.

Ursache des sehr niedrigen Ankaufvolumens in der ersten Januar-Woche war eine geringe Zahl von Ankauftagen gewesen. In der ersten vollen Ankaufwoche war das Volumen nun so hoch, wie das angesichts eines seit Jahresbeginn auf 30 (zuvor: 60) Milliarden Euro verringerten Monatsvolumens zu erwarten gewesen war. Das Wochenvolumen hatte 2017 bei 13 bis 16 Milliarden Euro gelegen.

Die Bestände an öffentlichen Anleihen stiegen um 7,109 (Vorwoche: 2,495) Milliarden Euro. Die Bestände an Unternehmensanleihen nahmen um 1,380 (0,309) Milliarden Euro zu.

Damit bestätigte sich zumindest vorerst die Annahme von Analysten, dass die Reduzierung des Ankaufprogramms vor allem zu Lasten der Staatsanleihen gehen würde, was die relative Bedeutung der Unternehmensanleihen erhöht.

Noch kräftiger war die Zunahme allerdings bei Covered Bonds, deren Bestände um 1,606 (0,096) Milliarden Euro zulegten. Das war der stärkste Anstieg seit Februar 2017. Der Bestand an Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) erhöhte sich um 0,017 (0,003) Milliarden Euro.

Die Zentralbanken des Eurosystems erwerben auf Beschluss des EZB-Rats Wertpapiere. Mit dieser Geldflut will die EZB die Banken zu einer stärkeren Kreditvergabe an die Wirtschaft anregen. Das soll die Konjunktur beflügeln und die Inflation antreiben.

