BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Autokonzerne haben trotz des rufschädigenden Dieselskandals im vergangenen Jahr mehr Autos in den USA verkauft. Insgesamt konnten sie 1,35 Millionen Neuwagen absetzen und damit 1 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA anlässlich der Detroit Motor Show mitteilte.

Insgesamt ging der wichtige der US-Markt um 2 Prozent auf 17,1 Millionen Autos zurück, was aber im Vergleich immer noch einem hohen Niveau entspricht. Die deutschen Hersteller erreichten laut VDA einen Marktanteil von 7,9 Prozent und damit 0,3 Punkte mehr als 2016. "Wir liegen damit nach den Big Three und den japanischen Wettbewerbern auf Platz 3, vor den Koreanern", sagte Verbandschef Matthias Wissmann in Detroit.

Nach den Zahlen seines Verbandes sind BMW, Volkswagen und Daimler vor allem im Premiumbereich stark, wo sie zusammen auf einen Anteil von 40 Prozent kommen. Bei Elektroautos in den USA sei der Marktanteil mit 16 Prozent doppelt so hoch wie am gesamten Automarkt.

Die deutschen Hersteller schraubten vergangenes Jahr 800.000 Wagen in den USA zusammen und damit 6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. In Mexiko wurde die Fertigung hingegen erheblich gesteigert. US-Präsident Donald Trump hatte den Unternehmen mehrfach mit saftigen Zöllen gedroht, sollten sie nicht stärker in den USA produzieren.

January 15, 2018

