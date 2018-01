Liebe Leser,

in der vergangenen Woche konnte man sich wieder einmal von der These überzeugen, dass nicht die Nachrichten die Kurse, sondern umgekehrt die Kurse die Nachrichten machen. Adidas trat am Dienstag mit der Meldung an die Öffentlichkeit, dass das Unternehmen einen höheren Gewinn erwarte.

Wer nun an der Börse Freude und steigende Kurse erwartet hatte, sah sich gründlich getäuscht. Der Adidas-Kurs stieg nicht, sondern gab deutlich nach. Charttechnisch musste die Aktie damit ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...