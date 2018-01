Liebe Leser,

Mark Zuckerberg möchte Facebook wieder stärker an seinen Ursprüngen ausrichten und den Usern deshalb in Zukunft verstärkt wieder Nachrichten von ihren Freunden anzeigen, anstatt sie mit Medienberichten, Nachrichten von politischen Gruppierungen oder der Werbung von Unternehmen zu konfrontieren. Er verspricht sich dabei eine Neufokussierung des Geschäfts und diese schmeckte den Anlegern an der NASDAQ in einer ersten Reaktion gar nicht.

Die Anleger reagierten auf das ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...