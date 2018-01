Hamburg (ots) - Was macht eine gute Schule aus, und welche Institution ist die richtige Wahl für mein Kind? Mit diesen Fragen beschäftigen sich alle Eltern auf der Suche nach einer privaten Bildungseinrichtung. Die ZEIT Verlagsgruppe veranstaltet daher am Samstag, den 20. Januar 2018, in der Bucerius Law School in Hamburg zum zweiten Mal die Bildungsmesse "ZEIT für Bildung - Internate stellen sich vor".



Ab 13.00 Uhr spricht ZEIT-Redakteurin Jeannette Otto mit Dipl. Psychologe Dietmar Langer, Internatslehrer Carsten Schneider und Schülern aus verschiedenen Internaten, die exklusiv über ihre Erfahrungen berichten. Vor und nach der Podiumsdiskussion können sich alle Besucher persönlich mit Vertretern renommierter Privatschulen und Internate austauschen.



ZEIT für Bildung - Internate stellen sich vor



Samstag, 20. Januar 2018, 12.00 - 16.00 Uhr



Bucerius Law School, Jungiusstraße 6, 20355 Hamburg



Eintritt frei!



Eine Veranstaltung der ZEIT Verlagsgruppe mit Unterstützung von: Internat Schloss Buldern, Krüger Internat und Schulen, Stiftung Louisenlund, Schule Marienau, Institut Montana Zugerberg, Nordsee-Internat, Pädagogium Bad Sachsa, Schule Schloss Salem, Schloss Torgelow und von Bülow Education.



Weitere Informationen finden Sie unter www.zeit.de/zeitfuerbildung.



Diese Pressemitteilung finden Sie auch unter www.zeit.de/presse.



OTS: DIE ZEIT newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9377 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9377.rss2



Pressekontakt: Clara Bluhm Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen Tel.: 040 / 32 80 - 5807 Fax: 040 / 32 80 - 558 E-Mail: clara.bluhm@zeit.de www.facebook.com/diezeit www.twitter.com/zeitverlag