DGAP-Media / 2018-01-15 / 16:30 *P R E S S E I N F O R M A T I O N* *Ashurst verstärkt Banking & Finance-Praxis mit neuem Immobilienfinanzierungspartner* Frankfurt am Main, 15. Januar 2018 --- Ashurst verstärkt ihre deutsche Finanzierungspraxis erneut mit einem Lateral-Partner. Filip Kurkowski, LL.M. (46), Spezialist für Immobilien- und Assetfinanzierungen, wird sich dem Frankfurter Büro der Kanzlei im Februar anschließen. Er wechselt von Baker McKenzie, wo er seit 2016 tätig war. Davor war Filip Kurkowski über 15 Jahre Mitglied der Banking & Finance-Praxis von Allen & Overy. Bei Ashurst verstärkt er das bestehende Banking-Team um die Partner Anne Grewlich, Dr. Bernd Egbers und Derk Opitz. Filip Kurkowksi berät Banken, Private-Equity-Immobilienfonds, Mezzanine-Kreditgeber und Mezzanine-Investoren zu sämtlichen Aspekten von Immobilien- und Assetfinanzierungen einschließlich Mezzanine-Finanzierungen. Zu seinem Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Immobilienfinanzierungen zählt die Beratung von Private-Equity-Investoren beim Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilienportfolios sowie der Beratung von Banken bei der Finanzierung gewerblicher Immobilien. Im Bereich Assetfinanzierungen begleitet er Arrangeure, Fremdmittelgeber, Leasinggeber und -nehmer bei der Finanzierung mobiler Wirtschaftsgüter. Dr. Tobias Krug, Managing Partner der deutschen Ashurst-Büros, erklärte: "Wir freuen uns sehr über den Neuzugang von Filip Kurkowski. Mit ihm verfügt unser marktführendes, breit aufgestelltes Banking-Team um Anne Grewlich, Bernd Egbers und Derk Opitz über einen zweiten, auf Immobilien- und Assetfinanzierungen fokussierten Partner, der Unternehmen, Investoren und Banken in diesen Segmenten hervorragende, lösungsorientierte Beratung bietet. " Hugh Lumby, Partner und Leiter der globalen Immobilienpraxis, fügte hinzu: "Der Immobilienmarkt in Deutschland ist nach wie vor sehr aktiv und der attraktivste Markt für Inbound-Investments in der Eurozone. Mit einem stabilen mikroökonomischen Umfeld und anhaltend niedrigen Zinsen wird Deutschlands Status als "sicherer Hafen" für Inbound-Investments sicher fortbestehen. Hoch angesehene Spezialisten wie Filip Kurkowski werden uns dabei helfen, sämtliche sich bietende Chancen noch besser zu nutzen." Filip Kurkowski fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, die erfolgreiche Finance-Praxis von Ashurst zu verstärken. Insbesondere der strategische Fokus der Kanzlei auf dem Finanzsektor sowie die ausgewiesene Immobilien- und Private-Equity-Expertise bieten ideale Voraussetzungen, um meine Mandanten optimal zu bedienen und meine Praxis weiterzuentwickeln." Ashursts deutsches Banking-Team begleitet sowohl Banken als auch alternative Kreditgeber, Private-Equity-Firmen und Unternehmen sämtlicher Branchen bei inländischen und grenzüberschreitenden Akquisitions-, Immobilien-, Asset-, Infrastruktur- / Projektfinanzierungen sowie bei finanziellen Restrukturierungen und der Vergabe von Unternehmenskrediten. Das Banking-Team bildet zusammen mit dem Securities-and-Derivatives-Team die Finance-Praxis der Kanzlei. Mit dem Zugang von Filip Kurkowski wächst diese in Deutschland auf sieben Partner. Auf Partnerebene hatte Ashurst die Praxis zuletzt Mitte September 2017 mit dem Verbriefungsspezialisten Dr. Martin Kaiser verstärkt; auch er kam von Baker McKenzie. Die Immobilienfinanzierungspraxis von Ashurst bietet Rechtsberatung in allen Finanzierungsbereichen, in denen Immobilien das zugrunde liegende Asset sind. Die Praxis arbeitet eng mit den Teams für Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Steuern, Bau, Planung, Umwelt, strukturierte Finanzierungen, Kreditportfolios und Restrukturierungen zusammen. # # # *Pressekontakt: *Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com *Über Ashurst* Ashurst ist eine führende internationale Anwaltskanzlei mit einzigartigen Kompetenzen und einem Portfolio namhafter, globaler Mandanten. Unser tiefgreifendes Verständnis für die Bedürfnisse der Mandanten und der Anspruch stets ausgezeichneten Service zu erbringen, haben die Kanzlei in sämtlichen Bereichen des Wirtschaftsrechts zum "Trusted Adviser" nationaler und globaler Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen gemacht. Unser Team umfasst herausragende Anwälte, die über das juristische Fachwissen, das Branchenwissen und das regionale Markt-Know-how verfügen, um Mandanten prägnant und zielführend zu beraten. Ashurst verfügt über 25 Büros in 15 Ländern und bietet sowohl die Reichweite und das Know-how eines globalen Netzwerks als auch ein tiefes Verständnis der lokalen Märkte. Mit mehr als 380 Partnern und rund 1.200 Rechtsanwälten in 10 Zeitzonen sind wir jederzeit und überall in der Lage unsere Mandanten zu unterstützen. Ashurst genießt den Ruf als globales Team große und komplexe grenzüberschreitende Transaktionen, Streitfälle und Projekte erfolgreich zu steuern und optimale Ergebnisse für ihre Mandanten zu erzielen. In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt am Main und seit 2001 in München tätig. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Ashurst LLP Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-01-15 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. January 15, 2018