Die Teilnehmer der Handelsblatt-Tagung Strategisches IT-Management sind sich einig: Nicht die Technik ist entscheidend für den digitalen Wandel in Unternehmen. Es kommt auf die Mitarbeiter an.

Wie viele Menschen im Saal hätten vergangenes Jahr wohl eine Reise im Internet gebucht, wollte Petra Finke am Montag wissen. Fast alle der 250 Teilnehmer der Handelsblatt-Tagung "Strategisches IT-Management" hoben die Hände. Dann fragte die IT-Chefin von Rhenus Freight Logistics, wer denn 2017 ein Reisebüro betreten habe. Nun meldete sich gerade noch ein halbes Dutzend der IT-Experten im Münchener Hotel Sofitel.

Das zeige, wie sehr sich der Logistikkonzern Rhenus wandeln müsse, betonte Finke. "Denn wir sind das Reisebüro für Kartons und Paletten." Im Gegensatz zu vielen Reisebüros ums Eck habe Rhenus allerdings schon vor Jahren damit begonnen, eigene Internetportale und mobile Anwendungen zu entwickeln und einzusetzen. "Der physische Warenstrom hat bei uns seine Entsprechung in der digitalen Welt", unterstrich die Managerin.

So wie Rhenus, so sind die allermeisten deutschen Unternehmen gezwungen, sich radikal zu verändern, die digitale Transformation in Angriff zu nehmen. Doch wie gelingt das am besten? Wie rüsten sich Firmen für den Wandel? Wie können sie die Möglichkeiten nutzen? Und was kostet das? Diese Fragen stellen sich derzeit viele Manager, ob in Familienunternehmen oder Dax-Konzernen.

Die Handelsblatt-Tagung in München zeigt: Es geht weniger um neue Computer, um moderne Software und zusätzliche Rechenzentren. "Technologische Probleme lassen sich fast immer lösen", erläuterte Joseph Reger, Technik-Vordenker des japanischen IT-Konzerns Fujitsu. Entscheidend sei vielmehr, dass die Firmen klare Ziele vor Augen hätten. "Wenn sie nicht wissen, was aus ihrem Geschäft durch die technische Konversion werden soll, dann kann ihnen niemand helfen", betonte Reger. Und noch etwas sei zentral: Die Mitarbeiter: "Entscheidend ist, wie wir denken und zusammenarbeiten", sagte Tomasz Smaczny, IT-Chef der Versicherung Ergo.

Der Logistikkonzern Rhenus ging bei der Digitalisierung ...

