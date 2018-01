Mit einem Umsatzplus von 16 Prozent festigt der Branchenzweite EY seine Position unter den "Großen Vier" der Wirtschaftsprüfer. Besonders das Berater-Geschäft boomt. Doch Wachstums-Champion bleibt ein Konkurrent.

Bei den großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften stehen die Zeichen stehen weiter auf Wachstum: Das hat jetzt einmal mehr die Stuttgarter EY-Gruppe (ehemals Ernst & Young) unterstrichen, die am Montag als letzter der großen vier ihren Zahlen vorlegte.

Mit einer Umsatzsteigerung von 16,2 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2016/17 kommt EY beim Wachstum zwar nicht den Champion Deloitte (plus 34 Prozent) heran. Ihre Position als zweitgrößte Prüfungsgesellschaft in Deutschland - hinter PWC und vor KPMG - konnten die Stuttgarter indessen festigen.

Organisch legte die Gruppe um 13 Prozent zu, 2,6 Prozentpunkte Wachstum ergaben sich aus einer Änderung der Bilanzregeln, weitere 0,7 Punkte aus Zukäufen. Die Mitarbeiterzahl wuchs um rund 500 Personen und dürfte 2018 erstmals die Schwelle von 10.000 überschreiten.

EY-Deutschlandchef Hubert Barth präsentierte die Jahreszahlen am Montag nicht in der Stuttgarter Zentrale, sondern am Standort Eschborn bei Frankfurt, in einem futurischen Konferenzraum, dem so genannten "CFO Space". Modernste Digitaltechnik und vier Touch-Screens an den Wänden ermöglichen dort die Darstellung und Analyse komplexer Unternehmensdaten in Echtzeit und die Arbeit an kundenspezifischen Problemlösungen in Kooperation mit den CFOs und Finanzexperten aus den Unternehmen, wie es Barth beschreibt.

Das Projekt ist exemplarisch für die Strategie von EY und den generellen Umbruch bei den großen Prüfungsgesellschaften: Die Digitalisierung ist gleich in mehrfacher Hinsicht zum Treiber für ihre Aktivitäten geworden. Zum einen wandelt sich das Prüfungsgeschäft selbst, indem standardisierte Vorgänge und Aufgaben immer stärker auf digitale "Roboter" verlagert werden und sich der einzelne Wirtschaftsprüfer dadurch stärker auf analytische Tätigkeiten konzentrieren kann - ein Wandel, der wie Barth erwartet, den Beruf des Prüfers wieder attraktiver macht.

Zum anderen ist die Digitalisierung aber auch einer der maßgeblichen Motoren hinter dem kräftig boomenden Consultinggeschäft "Big Four". Die Beratung von Unternehmen bei der Digitalisierung von Produktion, Administration und Vertrieb gewinnt stetig an Gewicht. "Wir wollen für Unternehmen aller Branchen der bevorzugte Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...