Bad Marienberg - Die Geschäftsführung der Casinos Austria International Holding GmbH ("CAIH") gibt bekannt, dass ihre Alleingesellschafterin, die Casinos Austria Aktiengesellschaft, die CAIH darüber informiert hat, dass in der Hauptversammlung der Casinos Austria Aktiengesellschaft am 15.01.2018 ein Beschluss gefasst wurde, wonach die Übertragung der Geschäftsanteile an Medial Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H. von LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft und von UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH an CAME Holding GmbH genehmigt wurde, so die Casinos Austria International Holding GmbH in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

