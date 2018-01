Frankfurt/Main (ots) - Claranet Deutschland hat das Überwachungsaudit der Deutschen Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) bestanden und erhält eine Rezertifizierung gemäß der internationalen Norm für Informationssicherheit (ISO/IEC 27001:2013). Zudem wurde dem Managed Service Provider die erfolgreiche Umsetzung der Normen für Informationssicherheit und Datenschutz von Cloud Services (ISO/IEC 27017:2015 und 27018:2014) sowie für Business Continuity Management (ISO/IEC 22301:2012) bescheinigt.



Das Audit der DQS umfasste alle Claranet-Services, unter anderem Managed Private Cloud, Managed Public Cloud (mit den Umgebungen Amazon Web Services, Google Cloud Platform und Microsoft Azure) und Managed Hybrid Cloud. In ihrem Bericht würdigen die Prüfer vor allem das vorbildliche Management Review und die Qualität der Dokumentation bei Claranet. Hervorgehoben werden auch die hohe Fachkompetenz der Mitarbeiter und die Sensibilisierung der Kunden hinsichtlich ihrer Verantwortung in der Cloud. Bezüglich der erfolgreichen Umsetzung der ISO/IEC-Norm 22301:2012 für Business Continuity Management (BCM) bescheinigen die Auditoren dem Managed Service Provider eine weitere Verbesserung bei seiner Dokumentation und Nachweisführung des BCM.



"Die Anforderungen der ISO-Normen für Informationssicherheit entwickeln sich ständig weiter und ergänzende Anforderungen stehen ganz im Zeichen der Cloud", erklärt Fabian Kaiser, Head of Security & Compliance bei Claranet Deutschland, und fügt hinzu: "Wir bieten unseren Kunden umfassend zertifizierte Managed Cloud Services. Damit sorgen wir nicht nur für mehr Agilität und Flexibilität, sondern bei vielen Unternehmen auch für mehr Sicherheit. Die seit einigen Jahren wiederholt guten Ergebnisse bei den Überwachungsaudits sind dafür eine wichtige Bestätigung. Somit sind wir auch im Hinblick auf die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bestens vorbereitet."



Über Claranet:



Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Hosting-, Cloud- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Gartner positionierte Claranet im "Magic Quadrant 2017" als ein führendes Unternehmen für "Managed Hybrid Cloud Hosting" in Europa. Mit über 1.800 Mitarbeitern realisiert Claranet große Hosting-Lösungen in 43 Rechenzentren sowie auf Public Cloud-Umgebungen wie zum Beispiel von AWS, Google und Azure. Kunden wie Airbus, Aktion Mensch, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, eCommerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de.



OTS: Claranet GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/21031 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_21031.rss2



Pressekontakt: Dr. Ingo Rill Leiter Marketing Claranet Deutschland Tel. +49 (0)69-408018 215 presse@de.clara.net



Thomas Griffith Presse und PR griffith pr Tel. +49 (0)6172-137 330 info@griffith-pr.de