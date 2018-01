In 2018 konnte scheinbar Nichts und Niemand die Sorglosigkiet der Marktteilnehmer trüben. Das wird sich laut Marktexperten Manfred Hübner, Sentix, in 2018 grundsätzlich ändern. Und nicht nur das - auch an der Wall Street soll der längste Bullenmarkt aller Zeiten unterbrochen werden. Mehr dazu in diesem Jahresausblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Manfred Hübner von Sentix die Herausforderungen der Inflation, die Entwicklung der Rohstoffe in 2018 und wann die Krypto-Blase der Bitcoins platzt.