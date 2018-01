Berichten zufolge will Washington im Norden Syriens zusammen mit der Kurden-Miliz YPG eine Grenztruppe aufbauen. Der türkische Präsident Erdogan spricht von einer "Terrorarmee" und sagt ihr den Kampf an.

Russland und die Türkei haben die Nahost-Politik der USA insbesondere im syrischen Bürgerkrieg scharf kritisiert. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf Washington am Montag eine schädliche Politik in aktuellen Krisen vor. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte der offensichtlich von den USA geplanten Grenztruppe im Norden Syriens unter Einbeziehung der Kurden-Miliz den Kampf an.

Lawrow beschuldigte die USA, Syrien spalten und einen Regierungswechsel bewirken zu wollen. "Die Tendenzen, die wir beobachten, zeigen, dass die Vereinigten Staaten nicht die territoriale Einheit Syriens bewahren wollen", erklärte er bei seiner traditionellen Pressekonferenz zum Jahresbeginn in Moskau.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erklärte, die USA wollten an der Grenze zur Türkei eine "Terrorarmee" gründen, sagte er in Sincan bei Ankara. "Jetzt liegt es an uns, diese Terrorarmee zu erdrosseln, bevor sie noch geboren wird."

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu hatte am Sonntag aus einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...