Las Vegas (ots/PRNewswire) - Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas machte NovuMind mit seinem ersten AI-Chip, NovuTensor, weiter auf sich aufmerksam.



"NovuTensor wurde für künstliche neuronale Netze entwickelt, verwendet nur sehr kleine (3x3) Faltungsfilter und arbeitet bei 15 Teraflops Leistung (ToP) mit unter 5 Watt", sagte Mike Li, IC Engineering VP von NovuMind. "Bei einer so erstklassigen Leistung kann man davon ausgehen, dass die AI-Technologie in naher Zukunft wirklich allgegenwärtig sein wird."



Auf dem CES-Stand von NovuMind zeigen sich die Besucher sehr von dem NovuTensor-Vorzeigeprojekt beeindruckt. Mithilfe von AI-Verarbeitung kann NovuMind jedes beliebige Quellbild in ein qualitativ hochwertiges 8K-Bild verwandeln. NovuMind Super-Resolution kann selbst Mikrodetails intelligent erzeugen, Bildrauschen reduzieren und mit tiefen neuronalen Netzen schärfer machen. Es gibt bereits namhafte internationale Hersteller, die NovuMind auf eine Zusammenarbeit angesprochen haben.



Ein weiteres Beispiel ist die Ankündigung Mitte 2017 des weltweit ersten, von NovuMinds Full Stack AI-Technologie unterstützten Verdauungstrakt-Endoskops mit künstlicher Intelligenz durch das West China Hospital der Sichuan University. Gemäß den vom West China Hospital veröffentlichten Daten erreichte der Grad der Erkennungsgenauigkeit ein hohes Niveau von 92 % - 96 %, das sogar über dem eines Arztes liegt.



Mit der Mission, energieeffiziente AI überall einzubetten, startete Dr. Ren Wu, Gründer und CEO von NovuMind, und davor ein angesehener Wissenschaftler bei Baidu, NovuMind im August 2016. Jetzt bringt NovuMind mit einem Team von über 50 Top-Wissenschaftlern und -Ingenieuren seinen neuen Chip auf die CES 2018.



NovuMind bietet nicht nur einen leistungsstarken und stromsparenden AI-Chip an, sondern auch NovuStar, einen Supercomputer, der speziell für AI entwickelt wurde, und NovuForce, eine verteilte AI-Trainingsplattform, die eine nahezu lineare Skalierbarkeit, branchenführende Leistung und höchste Genauigkeit bietet. "Unsere Produkte sind wie Gehirne, die die Umwelt wahrnehmen, verarbeiten, auf sie reagieren und sich entsprechend anpassen und mit dem Rest der Welt intelligent interagieren", sagte Dr. Wu.



Auf der weltgrößten Messe für Unterhaltungselektronik hebt sich NovuMind mit seinem AI-Chip, der von den Medien als Innovations-ASIC der nächsten Generation gepriesen wurde, von vielen Hightech-Unternehmen ab.



Nachdem das Unternehmen im Dezember 2016 $ 15,2 Millionen an Serie A-Finanzierung aufgenommen hatte, plant NovuMind jetzt eine weitere Finanzierungsrunde. Es wird bekannt gegeben, dass NovuMinds FinFET ASIC voraussichtlich Mitte 2018 auf den Markt kommen wird.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/628244/NovuMind_AI_Chip_gr eat_power_efficient_performance.jpg



