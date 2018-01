Nach Kritik am aktiven Anlagemanagement des norwegischen Staatsfonds, hat die Regierung eine Expertengruppe eingesetzt um dessen Performance zu bewerten. Das Ergebnis: Der Fonds hat den Markt deutlich geschlagen.

Der norwegische Staatsfonds mit einem Volumen von umgerechnet über 800 Milliarden Euro hat seit seiner Auflegung im Jahr 1998 mit seinem Ertrag den Markt um 111,7 Milliarden Kronen (11,6 Milliarden Euro) übertroffen. Das hat eine von der Regierung eingesetzte Expertengruppe festgestellt.

"Der Löwenanteil der Wertschöpfung kommt vom Aktienportfolio des Fonds, während das festverzinsliche Portfolio keinen Mehrwert gegenüber seiner Benchmark erzielt hat", erklärten Professor Magnus Dahlquist von der Stockholm School of Economics und Bernt Arne Odegaard von der Universität Stavanger in einem vom Finanzministerium veröffentlichten Bericht.

Das aktive Anlagemanagement des Fonds war von Analysten und Medien in Norwegen in Frage gestellt worden, was die Regierung dazu veranlasste, eine eingehendere Analyse ...

