Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Depotstratege Sönke Niefünd nennt die seiner Ansicht nach interessantesten Dividendenwerte im Dax.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die Renditen an den Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche vor allem in den USA gestiegen. Dabei könnte die Marke von drei Prozent für zehnjährige US-Staatsanleihen zumindest kurzfristig schon im Frühjahr erreicht werden. Denn ab März dürften höhere Mobilfunkgebühren und die höheren Rohstoffpreise die US-Inflationsrate steigen lassen. Dies könnte am ohnehin angeschlagenen Rentenmarkt für weitere Nervosität sorgen. Im Euro-Raum ist dagegen bei Anleihen immer noch Magerkost angesagt. Ich halte mich deshalb auch weiter von Zinspapieren fern.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Bei der Struktur der Finanzanlagen in Deutschland ist die Gewichtung zugunsten der Posten "Bargeld und Einlagen" und "Lebens- und Rentenversicherungen" stark verschoben. Dabei sind diese ...

