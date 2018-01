FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 16. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: Lindt & Sprüngli Umsatz 2017 08:00 A: Schoeller-Bleckmann Jahreszahlen 11:55 USA: UnitedHealth Q4-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Siemens Capital Market Day Healthineers D: Ende der Übernahmefrist für Aktien des Kraftwerksbetreibers Uniper F: PSA Absatz weltweit USA: First Republic Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 12/17 08:00 D: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 08:00 D: Großhandelspreise 12/17 10:00 I: Verbraucherpreise 12/17 (endgültig) 10:30 GB: Verbraucherpreise 12/17 10:30 GB: Erzeugerpreise 12/17 11:00 I: Handelsbilanz 11/17 14:30 USA: Empire State Index 01/18 SONSTIGE TERMINE 10:00 D: EY-Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 2018, Frankfurt 10:00 D: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer, Karlsruhe 11:00 D: PK BNP Paribas Präsentation der Marktdaten 2017 für Gewerbeimmobilien in Frankfurt 14:00 CH: Vor dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos WEF-Gründer Klaus Schwab stellt das Programm vor und gibt bekannt, welche prominenten Teilnehmer bei der Tagung vom 23. bis 26. Januar erwartet werden. D: Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt (bis 17.1.18) USA: Zweiter Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit 14:00 h Pk Jeep 15:35 h Pk Michelin 16:05 h Pk ZF 17:05 h Pk Saudi Aramco 18:05 h Pk Hitachi

