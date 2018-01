Global Bioenergies: Senkung der Treibhausgasemissionen um geschätzte 69 % für vollständig erneuerbares ETBE im Vergleich zu fossilem Benzin

Evry (Frankreich) - 15. Januar 2018 - Global Bioenergies (Euronext Growth: ALGBE) hat EVEA, ein auf die Berechnung von Ökobilanzen spezialisiertes Unternehmen, mit einer Studie über zukünftig herzustellende Produkte aus der IBN-One Anlage beauftragt. Vollständig erneuerbares ETBE ermöglicht eine Senkung der Treibhausgasemissionen um geschätzte 69 % im Vergleich zu fossilem Benzin. Dieser Wert wurde gemäß der Erneuerbare-Energien- mit Hilfe des Treibhausgas-Emissionsrechners von 2BSVS Richtlinie für die aktuelle Auslegung der IBN-One-Anlage berechnet.

Im Rahmen des ISOPROD-Projekts, das durch das französische Programm "Investissements d'Avenir" finanziert und von der ADEME betrieben wird, führte EVEA, ein auf Ökobilanzen und Ökodesign spezialisiertes Unternehmen eine Umweltverträglichkeitsprüfung der zukünftigen Isobutenanlage IBN-One durch. Die Ökobilanz konzentrierte sich auf die Produktion von erneuerbarem Isobuten aus Zuckerrüben im Rahmen des IBN-One-Anlagenkonzepts in Zusammenarbeit mit Cristal Union, Partner von Global Bioenergies in diesem Joint Venture.

Samuel Causse, Abteilungsleiter Agro-Ressourcen und grüne Chemie bei EVEA, erklärt: "In Bezug auf die Nutzung und das Ende der Nutzungsdauer haben wir verschiedene Dimensionen des ökologischen Fußabdrucks analysiert, zu denen auch die Treibhausgasemissionen gehören. Unsere Analyse führte zu Ökodesign-Empfehlungen, die in diesen Prozess integriert werden. Wir sind stolz darauf, dass wir für die Bewertung und Verbesserung der Umweltverträglichkeit einer solch innovativen und möglicherweise bahnbrechende Technologie ausgewählt wurden.

Die vorläufigen Ergebnisse der Analyse mit dem Treibhausgas-Emissionsrechner gemäß der Erneuerbare-Energien-Richtlinie war, dass vollständig erneuerbares ETBE (Tert-Butylethylether), hergestellt aus erneuerbarem Isobuten und Bioethanol, mit einer Senkung der CO2-Äquivalentemissionen um 69 % im Vergleich zu fossilem Benzin verbunden ist. Diese Ergebnisse müssen nach einem Audit vor Ort und einem Benchmarkvergleich der Ökobilanz bestätigt werden. Bis zu 23% ETBE wird heute fossilem Benzin beigemischt. Vollständig erneuerbares ETBE hat das Potenzial, 2,7-mal mehr erneuerbare Energie in Benzin zu integrieren als herkömmliche Biokraftstoffe.

Bernard Chaud, Vorstand Industrie bei Global Bioenergies und CEO von IBN-One, fügt hinzu: "Diese Ergebnisse sind ermutigend und vielversprechend bei Zuckerrüben als Substrat. Mit Rohstoffen der zweiten Generation, wie Weizenstroh oder Hydrolysaten aus Holz, werden erneuerbare Isobuten-Derivate voraussichtlich eine noch deutlichere Senkung der Emissionen erreichen."

Marc Delcourt, CEO von Global Bioenergies, erklärt: "Dies ist erst der Anfang einer neuen Revolution bei der Einführung umweltfreundlicher flüssiger Kraftstoffe. Während die Welt von Nachrichten über die Elektromobilität überschüttet wird, sollte die Öffentlichkeit daran erinnert werden, dass ähnliche Einsparungen bei den Treibhausgasemissionen mit modernen Biokraftstoffen erzielt werden können. Biokraftstoffe stellen eine erneuerbare Lösung dar, die keine Kompromisse in Bezug auf die Autonomie der Fahrzeuge in sich birgt und keine Infrastrukturausgaben auf nationaler Ebene erfordert."

Über GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies ist eines der wenigen Unternehmen weltweit und das einzige in Europa, das fermentative Verfahren zur Umwandlung von erneuerbaren Rohstoffen in Kohlenwasserstoffe entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich zunächst auf die biologische Herstellung von Isobuten, eines der wichtigsten petrochemischen Grundstoffe, aus dem Kraftstoffe, Kunststoffe, organisches Glas und Elastomere hergestellt werden können. Global Bioenergies verbessert derzeit die Leistungsfähigkeit dieses Verfahrens, führt Tests in einer industriellen Demonstrationsanlage in Deutschland begonnen und bereitet die erste umfangreiche Produktionsanlage in einem IBN-One genannten Joint Venture mit Cristal Union vor. Global Bioenergies ist an der Pariser Börse Euronext Growth gelistet (FR0011052257 - ALGBE).

