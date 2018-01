Frankfurt - Union Investment hat das Bürohaus Kurt-Schumacher-Straße 31 in Frankfurt für ihren Offenen Immobilien-Spezialfonds DIFA-Fonds Nr. 3 erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Das Objekt mit einer Gesamtmietfläche von circa 3.200 qm ist langfristig und vollständig an den Evangelischen Regionalverband Frankfurt vermietet. Das 1964 erbaute und 2010 umfassend sanierte Büroobjekt befindet sich in zentraler Innenstadtlage, nur 150 Meter von der Frankfurter Haupteinkaufsstraße Zeil entfernt. Ausgestattet ist die Immobilie mit 48 Pkw-Stellplätzen. Verkäufer ist eine große Versicherungsgruppe. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

