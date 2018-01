Lieber Leser,

die Berichtssaison in den USA hat erneut begonnen. In 2017 gehörte der Energiesektor zu den schwächsten. Das hat sich zu Beginn des Jahres schlagartig verändert. Der Energiesektor gehört gleich nach dem Technologiesektor zu dem mit den höchsten Zugewinnen. Der Grund liegt klar auf der Hand. Erwartungen an die Q4 Ergebnisse sind durchwegs positiv, da die Ölpreise in diesem Zeitraum deutlich angezogen sind. Alleine im vierten Quartal 2017 lag das Plus gegenüber dem dritten, ... (David Iusow-Klassen)

