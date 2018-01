Frankfurt - Der Euro hat am Montag seinen Höhenflug fortgesetzt. Gegenüber dem US-Dollar erreichte die Gemeinschaftswährung den höchsten Stand seit Ende 2014 bei knapp 1,23 USD. Am frühen Abend notiert der Euro mit 1,2269 USD allerdings wieder etwas tiefer, verzeichnet gegenüber dem Freitagabend aber noch immer ein deutliches Plus.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken erreicht der Euro ein Langzeithoch. Mit einem Kurs von Zwischenzeitlich 1,1833 CHF erreichte die Gemeinschaftswährung den höchsten Stand seit Aufhebung des Mindestkurses von Anfang 2015. Bis zum frühen Abend hat der Kurs allerdings wieder etwas auf 1,1814 CHF nachgegeben. Der Dollar hat am Montag gegenüber dem Franken nachgegeben und notiert mit 0,9629 CHF deutlich tiefer als noch am Freitagabend mit 0,9688 CHF.

Experten nennen gleich mehrere Gründe für den Höhenflug des Euro. Zum einen sorge die Aussicht auf eine Regierungsbildung in Deutschland für Auftrieb. "Nach dem positiven Ausgang der Sondierungsgespräche für eine Grosse Koalition aus CDU/CSU und SPD sowie dem damit verbundenen Bekenntnis zur Stärkung der EU erreichte der Euro ein neues Jahreshoch", erklärte Experte Wolfgang Kiener von der BayernLB.

Ausserdem verwies Kiener auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der EZB, das bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde. Demnach könnte die Notenbank schon Anfang des laufenden Jahres ihre Formulierung bei der längerfristigen Ausrichtung der Geldpolitik ("Forward Guidance") ändern. Am Markt wurde dies als Signal für eine näher rückende ...

