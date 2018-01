Straubing (ots) - Vor allem muss die SPD aufhören, sich selber zu belügen. Es ist nicht die bösartige Angela Merkel, die ihr die Themen wegnimmt und sie marginalisiert, sie ist es selber, die nicht weiß, was sie will, auf die falschen Themen setzt und nur lamentiert, statt beherzt regiert. Das hat ihr Oskar Lafontaine schon vor mehr als zwei Jahrzehnten ins Stammbuch geschrieben: Nur wer von sich selbst überzeugt ist, kann auch andere überzeugen. Wer aber nicht einmal mehr an sich selber glaubt, hat sich schon aufgegeben.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de