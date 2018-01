München (ots) - Das Thema:



"Kanzler Kurz: Wunderknabe oder politischer Scharfmacher?"



Am 18. Dezember 2017 krönte Sebastian Kurz seine erstaunlich rasante Karriere. Mit 31 Jahren wurde er zum österreichischen Bundeskanzler vereidigt und ist damit der jüngste Regierungschef der Welt. Doch seine Amtsübernahme wird von heftigen Protesten begleitet, denn der konservative ÖVP-Politiker regiert mit den Rechtspopulisten von der FPÖ. Wird er seinen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik auch in Europa durchsetzen? Wie will er die Rechtsnationalisten in seinem Kabinett bändigen? Für welche Politik steht der Shooting-Star selber? In seinem ersten deutschen Fernsehinterview seit seinem Amtsantritt stellt sich Sebastian Kurz den Fragen von Sandra Maischberger. Außerdem zu Gast der Grünen-Chef Cem Özdemir, Kritiker der österreichischen Flüchtlingspolitik.



Die Gäste:



Sebastian Kurz (österreichischer Bundeskanzler) und Cem Özdemir, B'90/Grüne (Parteivorsitzender)



"Maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH.



"Maischberger" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger



Redaktion: Elke Maar (WDR)



