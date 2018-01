Zürich - Schwache Pharmawerte haben den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenauftakt zurückgebunden. Ohne die Kursverluste in den beiden Schwergewichte Roche und Novartis hätte der Leitindex wohl im positiven Territorium geschlossen. Der Handel sei insgesamt eher impulslos und in ruhigen Bahnen verlaufen, erklärten Händler nicht zuletzt mit Verweis auf die in den USA feiertagsbedingt geschlossenen Märkte. Daher seien viele Investoren an der Seitenlinie geblieben.

Passend dazu sei auch der Kalender hierzulande nur spärlich bestückt gewesen. Erst ab der kommenden Woche nimmt hier die Berichtssaison deutlich an Fahrt auf. Unterstützung bekam der Schweizer Markt am Montag vom Devisenhandel; dort setzt der Euro seine jüngste Aufwärtstour auch zum Franken weiter fort, was gerade den hiesigen exportlastigen Unternehmen zugutekomme. Darüber hinaus machten im breiten Markt Bell und Hügli mit Übernahmeplänen von sich reden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,10% tiefer bei 9'537,28 Punkten. Während der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) leicht um 0,02% auf 1'559,20 Punkte zulegte, gab der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,03% auf 10'948,29 nach. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 14 im Plus, 13 im Minus und deren drei unverändert.

Die Verluste bei Roche (-0,6%) und Novartis (-0,4%) hemmten am Berichtstag den Gesamtmarkt. Auslöser der Abgaben ...

