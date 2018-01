Baden-Baden (ots) -



Drei neue Folgen / Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein / erste Station beim Modedesigner in Kirchheim an der Weinstraße / Fr., 23.2., 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



Wie glamourös ist das Leben der Stars, wenn die Kamera aus ist? Moderator Pierre M. Krause findet es in der SWR Reihe "Krause kommt!" heraus. In der ersten der drei neuen Folgen, zu sehen am Freitag, 23. Februar 2018, um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen, verbringt er zwei Tage mit der wohl schillerndsten Figur der deutschen Modewelt, Harald Glööckler in dessen "Château Pompöös" im pfälzischen Kirchheim. Am Freitag, 2. März 2018, um 23:30 Uhr, ist sein Besuch bei Schauspielerin Judy Winter zu sehen, in der folgenden Woche, am 9. März 2018, ebenfalls um 23:30 Uhr, geht es zum Sänger und Songschreiber Michael Wendler.



Glamour in der pfälzischen Idylle



Heute wird es "pompöös" bei "Krause kommt!": Es geht ins beschauliche Kirchheim an der Weinstraße, wo Pierre M. Krause den vielseitigen Modeprinzen Harald Glööckler besucht. Hier lebt der Designer und Unternehmer in seinem "Château Pompöös" nach dem Motto "Mehr ist mehr!". Moderator Pierre M. Krause bekommt nicht nur einen Einblick in die privaten Räume des Designers - nach einem ersten gemeinsamen Kaffee geht es mit dem schlagfertigen Glööckler in eine Keramikmanufaktur und zum gemeinsamen Sport. Bei einem gemütlichen Glas Wein klingt der Abend in vertrauter Atmosphäre aus. Pierre M. Krause lernt während der zwei gemeinsamen Tage ganz unterschiedliche Seiten des Exzentrikers kennen. Ganz offen spricht der Modemacher über seinen Glauben, seine zahlreichen Schönheitseingriffe und sein Leben. Und den sehr speziellen Humor Glööcklers bekommt der Moderator immer wieder zu spüren - aber auch Glööcklers Disziplin, denn im Sportstudio zieht der "Prinz of Pompöös" sein Programm wie ein Leistungssportler durch. Da kann Krause nur staunen - und schwitzen!



Vielseitiger Moderator



Pierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "Harald Schmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und aktuell für den Deutschen Fernsehpreis nominiert ist. Für die Sendung "TV-Helden" wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen. Zudem hat er das Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.



Sendungen:



"Krause kommt! Harald Glööckler", Freitag, 23. Februar 2018, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen "Krause kommt! Judy Winter", Freitag, 2. März 2018, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen "Krause kommt! Michael Wendler", Freitag, 9. März 2018, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen



