ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet haben die schweizerischen Aktien den Handel am Montag beendet. Händler sprachen von einem ruhigen Geschäft. In den USA ruhte der Börsenhandel am Montag, so dass von dort keine Impulse kamen. Entsprechend dünn waren die Umsätze.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.537 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 29,12 (zuvor: 45,12) Millionen Aktien.

Etwas Unterstützung kam vom Franken, der zum Euro auf dem niedrigsten Stand notierte, seit die Schweizerische Nationalbank vor drei Jahren die Untergrenze von 1,20 Franken je Euro aufgehoben hatte. Zeitweise mussten für die Gemeinschaftswährung 1,1826 Franken gezahlt werden. Zum Ende des Börsenhandels in Europa waren es knapp über 1,18 Franken.

Besser als der Markt hielten sich Bankenaktien. Sie profitierten von den jüngst gestiegenen Anleiherenditen. Credit Suisse legten um 0,5 Prozent zu und UBS um 0,1 Prozent. Für Julius Bär ging es um 1,4 Prozent nach oben, nachdem die UBS das Kursziel für die Aktie auf 62 von 60 Franken erhöht, die Einstufung Neutral aber bekräftigt hatte.

Swiss Life gaben um 0,3 Prozent nach. Hier hatten die Analysten von JP Morgan das Kursziel auf 350 von 340 Franken angehoben, sie stufen die Aktie aber unverändert mit Neutral ein.

Die schwergewichteten Pharmawerte zeigten sich mit Verlusten. Roche gaben um 0,6 Prozent nach und Novartis um 0,4 Prozent. Unter den Nebenwerten verbesserten sich Sulzer nach einer Kurszielerhöhung der UBS auf 150 von 138 Franken um 3,8 Prozent. Die Analysten empfehlen die Sulzer-Aktie unverändert zum Kauf.

January 15, 2018

