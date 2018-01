Berlin (ots) -



Mittwoch, 17.1



9:45 Uhr Erster offizieller Presse- & Fototermin vom ErlebnisBauernhof Kontakt: Dr. Hans-Christian Mennenga, Pressesprecher Forum Moderne Landwirtschaft, +49 (0)30 814 55 55 60, hc.mennenga@moderne-landwirtschaft.de Ort: Messegelände, ErlebnisBauernhof Halle 3.2



10.00 - 11.00 Uhr Pressekonferenz des Bio-Spitzenverbandes Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) anlässlich der Internationalen Grünen Woche Berlin 2018 Kontakt: Joyce Moewius, Tel.: +49 (0)30/28482 307, E-Mail: moewius@boelw.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



10.45 - 11.00 Uhr Auftaktfoto anlässlich der Eröffnung der Internationalen Grünen Woche Berlin 2018 mit dem Partnerland Bulgarien Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0)30/3038 2218, E-Mail: rogall@messe-berlin.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, vor Raum C



11.00 - 12.00 Uhr Eröffnungs-Pressekonferenz der Messe Berlin anlässlich der Internationalen Grünen Woche Berlin 2018 Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0)30/3038 2218, E-Mail: rogall@messe-berlin.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C



12.00 - 13.00 Uhr Pressekonferenz Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) Thema: Lebensmittel- und Ernährungspolitik: Was muss die neue Bundesregierung leisten? Kontakt: Simone Wander, Tel.: (030) 25800-525; E-Mail: presse@vzbv.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



13.00 - 14.00 Uhr Pressekonferenz Bundesverband Deutscher Milchviehhalter BDM e.V. Kontakt: Hans Foldenauer, M: +49 (0)170 56380 56, E-Mail: h.foldebazer@bdm-verband.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



14.00 - 15.00 Uhr Pressekonferenz der Verbändeallianz Grain Club Kontakt: Dr. Claudia Döring, Deutscher Raiffeisenverband e.V., Tel.: +49 (0) 30 856214440, E-Mail: doering@drv.raiffeisen.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



Donnerstag, 18.1.



09.00 - 10.00 Uhr "So geht Wandel": Pressefrühstück der Initiative Tierwohl Kontakt: Dr. Patrick Klein, T: +49 (0)228 336485 60, E-Mai: Patrick.Klein@initiative-tierwohl.de Ort: Großer Stern, Raum VIP 1



10.00 - 11.00 Uhr Pressekonferenz Neuland in Kooperation mit dem AgrarBündnis e.V. Präsentation Kritischer Agrarbericht 2018 und Stellungnahme des AgrarBündnisses zu aktuellen agrarpolitischen Themen Kontakt: Dr. Frieder Thomas, Tel.: 07531 2829391; Mobil: 0151 625 11 652, E-Mail: thomas@agrarbuendnis.de Ort: Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



11.00 - 11.45 Uhr Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) 11.45-12.00 Uhr Übergabe des VDAJ-Kommunikationspreises Kontakt: Christiane Löw, Tel.: 06172/7106 188, E-Mail: info@vdaj.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C



11.00 - 13.00 Uhr (PK-Beginn: 12.00 Uhr) Pressekonferenz H. & E. Reinert Kontakt: Frau Ritthoff, E-Mail: e.ritthoff@impact.ag, Tel.: 040 43130233 Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



12.00 - 13.00 Uhr Fragestunde des Verbandes Deutscher Agrarjournalisten mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) Kontakt: Christiane Löw, Tel.: 06172/7106 188, E-Mail: info@vdaj.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C



13.00 - 14.00 Uhr Gemeinsame Pressekonferenz von Bioland und NABU Thema: Neue Ziele braucht die Europäische Agrarpolitik! Naturschutz und Landwirtschaft gemeinsam für Neuausrichtung Referenten: Olaf Tschimpke, NABU-Präsident, Jan Plagge, Bioland-Präsident Hinweis: Interviewanfragen für Bioland-Präsident Jan Plagge bitte an Teresa Lukaschik: 0176 15510502, für NABU-Präsident Olaf Tschimpke bitte an Iris Barthel: 0173 4457393. Weitere Informationen: http://ots.de/1z2MM Kontakt: Charlotte Bieger, Tel.: +49 (0)6131 2397925, E-Mail: charlotte.bieger@bioland.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



13.00 - 15.15 Uhr Auftaktveranstaltung des Global Forum for Food and Agriculture - Die Berliner Welternährungskonferenz 2018 Thema: Die Zukunft der tierischen Erzeugung gestalten - nachhaltig, verantwortungsbewusst, leistungsfähig Eröffnung durch den Parlamentarischen Staatsekretär Peter Bleser Kontakt: T: +49 (0)30 18 529 - 3170, E-Mail: pressestelle@bml.bund.de, www.bmel.de Ort: CityCube Berlin, Ebene 1, Saal A1



14.00 - 15.00 Uhr Pressekonferenz Industrieverband Agrar e. V. Pflanzenschutzmarkt 2017: IVA mit aktuellen Branchenzahlen Kontakt: Martin May, IVA, Pressseprecher, Maik Baumbach, IVA, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Tel.: +49 (0)69 2556-1249/-1268, E-Mail: may.iva@vci.de; baumbach.iva@vci.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



15.00 - 16.00 Uhr Pressekonferenz European Milk Board asbl Erfolgreiches Krisenmanagement in der EU - welche Lehren lassen sich aus den letzten drei Jahren ziehen? Kontakt: Mrs.Regina Reiterer, T: +32 (0)2 808 1935, E-Mail: reiterer@europeanmilkboard.org Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



15.00 - 16.00 Uhr Pressekonferenz Partnerland Bulgarien IGW 2018 Kontakt: Bernd Schwintowski, T: +49 (0)30 30100 100, E-Mail: info@schwintowski.com Ort: Messegelände, Halle 10.2, Bulgarien



16.00 - 17.00 Uhr Pressekonferenz der Europäischen Kommission mit EU-Landwirdschaftskommissar Phil Hogan (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) Kontakt: Reinhard Hönighaus, Tel.: +49 (30) 2280-2250, E-Mail: reinhard.hoenighaus@ec.europa.eu Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C



18.00 Uhr Eröffnungsfeier der Internationalen Grünen Woche Berlin 2018 (nur mit gesonderter Einladung) Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0)30/3038 2218, E-Mail: rogall@messe-berlin.de Ort: CityCube Berlin, Halle B



Freitag, 19.1.



Ca. 8.00 Uhr Eröffnungsrundgang der Internationalen Grünen Woche 2018 Kontakt: Wolfgang Rogall, Tel.: +49 (0) 30/ 3038 2218, E-Mail: rogall@messe-berlin.de Ort: Halle 10.2 Partnerland Bulgarien



09.00 - 10.00 Uhr Pressekonferenz "Landwirtschaft Österreich" Kontakt: Anna Schreiner, Landwirtschaftskammer Österreich, T: +43 1 53441 8520, E-Mail: a.schreiner@lk-oe.at Ort: Messegelände, Halle 15, AMA-Lounge



10.30 - 12.30 Uhr Eröffnungsempfang ErlebnisBauernhof Kontakt: Dr. Hans-Christian Mennenga, Pressesprecher Forum Moderne Landwirtschaft, +49 (0)30 814 55 55 60, hc.mennenga@moderne-landwirtschaft.de Ort: Messegelände, Erlebnisbauernhof Halle 3.2



11.00 - 13.00 Uhr Pressekonferenz der Europäischen Kommission mit EU-Landwirdschaftskommissar Phil Hogan (Simultanübersetzung in Englisch/Deutsch) Kontakt: Reinhard Hönighaus, Tel.: +49 (30) 2280-2250, E-Mail: reinhard.hoenighaus@ec.europa.eu, Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum C



11.00 - 12.00 Uhr Pressekonferenz Deutscher Bauernbund e.V. "Bauernhöfe statt Agrarfabriken - Zur Situation der bäuerlichen Familienbetriebe in den neuen Ländern" Kontakt: Annekatrin Valverde, Tel.: 03946-70 89 06, E-Mail. bauernbund@t-online.de Ort: Messegelände, Halle 6.3, Pressezentrum, Raum B



12.30 Uhr "Clip my farm" - Siegerehrung des Video-Wettbewerbs 'Clip my Farm'. Motto: Stadt.Land.Plus. Präsentiert werden die fünf besten Filme und deren Produzenten. Veranstalter: Die "Clip my farm"-Partner Bayer, Big Dutchman, Claas und top agrar Kontakt: Maria Meinert, Tel.: +49(0)2501 801-6580, E-Mail: maria.meinert@topagrar.com Ort: Bühne des Erlebnisbauernhofs in Halle 3.2



12.30 - 13.30 Uhr Eröffnung des finnischen Landespavillions Kontakt: public link communication & consulting GmbH, Anne Kiefer / Petra Maier, T: +49 (0)30 44 31 88 21, E-Mail: finnland@publiclink.de Ort: Messegelände, Halle 8.2, Stand 116



12.00 - 14.00 Uhr Festival "Entdecke Russlands Küche" - Mit russischem Koch und Restaurantbesitzer Andrey Matyukha Veranstalter: Russisches Export Center und das Landwirtschaftsministerium der Russischen Förderation Ort: Messegelände, Halle 6.2a, Stand 111



Samstag, 20.1.



10.00 - 18.00 Uhr Ländertag Thüringen Ort: Messegelände, Halle 20



10.00 - 18.00 Uhr Ländertag Mecklenburg-Vorpommern Ort: Messegelände, Halle 5.2b



11.05 - 11.20 Uhr Fototermin mit Bundesminister Christian Schmidt und den teilnehmenden Ministerinnen und Ministern der 10. Berliner Agrarministerkonferenz 2018 im Rahmen des GFFA - Die Berliner Welternährungskonferenz und der anschließenden Möglichkeit für Auftaktbilder Kontakt: T: +49 (0)30 18 529 - 3170, E-Mail: pressestelle@bml.bund.de, www.bmel.de Ort: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Zugang über Invalidenstraße 47-48



12.45 - 13.45 Uhr Internationale Pressekonferenz im Anschluss an die 10. Berliner Agrarministerkonferenz 2018 im Rahmen des GFFA - Die Berliner Welternährungskonferenz Teilnehmer: -Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft -Prof. Dr. José Graziano da Silva, Direktor der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) -Dr. Monique Eloit, Generaldirektorin der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) -Phil Hogan, EU-Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung -Vytenis Andriukaitis, EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Kontakt: T: +49 (0)30 18 529 - 3170, E-Mail: pressestelle@bml.bund.de, www.bmel.de Ort: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Presse-Foyer, Zugang über Invalidenstraße 47-48



14.30 - 17.45 Uhr Internationales Wirtschaftspodium des GFFA e.V. Teilnahme Bundesminister Christian Schmidt Kontakt: T: +49 (0)30 18 529 - 3170, E-Mail: pressestelle@bml.bund.de, www.bmel.de Ort: Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Zugang über Französische Str. 33 a-c



Sonntag, 21.1.



10.00 - 18.00 Uhr Ländertag Baden-Württemberg Ort: Messegelände, Halle 5.2b



14.00 Uhr 10. Parade der Produktköniginnen Deutschlands auf dem ErlebnisBauernhof Kontakt: Dr. Hans-Christian Mennenga, Pressesprecher Forum Moderne Landwirtschaft, +49 (0)30 814 55 55 60, hc.mennenga@moderne-landwirtschaft.de Ort: Messegelände, Erlebnisbauernhof Halle 3.2



Montag, 22.1.



10.00 - 18.00 Uhr Ländertag Sachsen Ort: Messegelände, Halle 21



10.00 - 18.00 Uhr Ländertag Sachsen-Anhalt Ort: Messegelände, Halle 23



10.00 - 18.00 Uhr Ländertag Brandenburg Ort: Messegelände, Halle 21



Dienstag, 23.1.



11:45 Uhr Gemeinsame Diskussionsrunde des Digitalverbands Bitkom und des Deutschen Bauernverbandes Kontakt: Deutscher Bauernverband, DBV-Pressestelle, T: +49 (0)30-31904-240, E-Mail: presse@bauernverband.net Ort: Halle 3.2, Bühne ErlebnisBauernhof



Mittwoch, 24.1.



11.00 - 13.00 Uhr Schülerpressekonferenz auf dem ErlebnisBauernhof zum Thema: "Massentierhaltung aufgedeckt!" Kontakt: Anne Ziegenbruch, T: +49 (0)30 3038 2055, E-Mail: ziegenbruch@messe-berlin.de Ort: Messegelände, Halle 3.2, ErlebnisBauernhof



11.00 - 12.30 Uhr Eröffnung des "11. Zukunftsforum Ländliche Entwicklung" durch Bundesminister Christian Schmidt Kontakt: T: +49 (0)30 18 529 - 3170, E-Mail: pressestelle@bml.bund.de, www.bmel.de Ort: CityCube Berlin, Ebene 1, Saal A6



17.00 Uhr Bekanntgabe der Gewinner des 1. Startup Day's der Grünen Woche Die Gewinner stehen für Interviews zur Verfügung Kontakt: Wolfgang Rogall, T: +49 (0)30 3038 2218, E-Mail: rogall@messe-berlin.de Ort: Messegelände, Professional Center, Marshall-Haus



19.30 Uhr Preisverleihung "Kerniges Dorf! 2017" - Eröffnung und Verleihung durch Staatssekretär Dr. Hermann Onko Aeikens Kontakt: T: +49 (0)30 18 529 - 3170, E-Mail: pressestelle@bml.bund.de, www.bmel.de Ort: Halle 4.2



Donnerstag, 25.1.



12.30 - 14.00 Uhr Siegerehrung des Bundeswettbewerbs "Ökologischer Landbau" durch Bundesminister Christian Schmidt Kontakt: T: +49 (0)30 18 529 - 3170, E-Mail: pressestelle@bml.bund.de, www.bmel.de Ort: Halle 7.3, Saal "Berlin"



Freitag, 26.01.



11.00 Michael Michalsky Blumenshow Kontakt: Nina Keune, Landgard, Leiterin Unternehmenskommunikation, T: +49 (0)2839 59 1127, E-Mail: Nina.Keune@landgard.de Ort: BlumenHalle 2.2



Alle aktuellen Pressetermine finden Sie auch im Internet unter www.gruenewoche.de



