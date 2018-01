DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.611,81 -0,02% +3,08% Stoxx50 3.235,85 -0,22% +1,83% DAX 13.200,51 -0,34% +2,19% FTSE 7.768,12 -0,14% n.def. CAC 5.509,69 -0,13% +3,71% DJIA 25.803,19 +0,89% +4,39% S&P-500 2.786,24 +0,68% +4,21% Nasdaq-Comp. 7.261,06 +0,68% +5,18% Nasdaq-100 6.758,54 +0,75% +5,66% Nikkei-225 23.714,88 +0,26% +4,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,39 -15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,61 64,3 +0,5% 0,31 +6,9% Brent/ICE 70,14 69,87 +0,4% 0,27 +5,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,74 1.337,70 +0,2% +3,04 +2,9% Silber (Spot) 17,36 17,23 +0,7% +0,13 +2,5% Platin (Spot) 998,50 994,55 +0,4% +3,95 +7,4% Kupfer-Future 3,25 3,21 +1,5% +0,05 -1,1%

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:30 GB/Rio Tinto plc, Zwischenbericht 2017

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der neuerliche Anstieg des Euro auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 bremste am Montag die europäischen Börsen. Kursausschläge und Umsätze hielten sich aber meist in Grenzen, weil die US-Börsen wegen eines Feiertags geschlossen waren und daher keine Impulse von der Wall Street kamen. Der starke Euro lastete vor allem auf Aktien exportorientierter Unternehmen wie Continental oder Heidelbergcement, die um je 1,2 Prozent nachgaben. BASF verloren 0,8 Prozent. Gesucht waren die als defensiv geltenden Versorger, die im Schnitt um 0,3 Prozent zulegten. Medienwerte stiegen um durchschnittlich 0,7 Prozent zu. Hier gewannen Vivendi, die am Freitag stark nachgegeben hatten, 2,7 Prozent. Prosieben verbesserten sich um 1,9 Prozent, was Händler mit der Hoffnung auf eine hohe Dividendenrendite und Spekulationen erklärten, aktivistische Investoren könnten das Management zu mehr Effizienz drängen. Adidas (plus 0,4 Prozent) profitierten von einer "Kampfansage" an den US-Wettbewerber Nike. Den Auslöser liefert Adidas-Finanzvorstand Ohlmeyer, der in einem Interview mit der Börsen-Zeitung einen angestrebten Marktanteil in den USA von 15 bis 20 Prozent in den Raum geworfen hat. Marktforscher sehen hier bislang nur 10 Prozent. Gut aufgenommen wurden auch vorläufige Umsatzdaten von Schaeffler; die Aktie legte um 1,6 Prozent zu. Dagegen wurden Umsatzdaten von Metro (minus 3,8 Prozent) negativ aufgenommen. In London wurden nach der Pleite des Baukonzerns Carillion Aktien anderer Bau- und Infrastrukturunternehmen gekauft, die vom Wegfall des Konkurrenten profitieren könnten. Interserve stiegen um 2 Prozent, Kier um 3,5 Prozent, Serco um 7,4 Prozent und Costain um 1,1 Prozent. Andere Unternehmen werden jedoch nach dem Zusammenbruch von Carillion möglicherweise auf Außenständen sitzen bleiben oder anderweitige Einbußen erleiden. Dazu gehört Balfour Beatty, deren Aktien um 3,3 Prozent fielen. Galliford büßten 7,3 Prozent ein. Die Carillion-Aktie war vom Handel ausgesetzt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Uhr Fr, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2272 +0,47% 1,2215 1,2146 +2,2% EUR/JPY 135,65 +0,22% 135,35 135,11 +0,3% EUR/CHF 1,1820 +0,13% 1,1804 1,1797 +0,9% EUR/GBP 0,8889 +0,02% 0,8887 1,1265 -0,0% USD/JPY 110,53 -0,26% 110,81 111,24 -1,9% GBP/USD 1,3808 +0,47% 1,3743 1,3682 +2,2% Bitcoin BTC/USD 14.050,63 +3,31% 13.703,56 13.483,66 -2,18

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Gute Vorgaben der US-Börsen mit neuen Höchstständen bei den Indizes und anhaltender Konjunkturoptimismus sorgten für Kursgewinne. Die chinesischen Börsen legten zunächst ebenfalls zu, drehten im Späthandel aber ins Minus. In Schanghai fand damit ein elftägiger Aufwärtstrend sein Ende, in Hongkong sogar ein 14-tägiger. Händler erklärten die Stimmungseintrübung mit Spekulationen über eine rigidere Geldpolitik Pekings. Die Verlangsamung des Geldangebots und um die Hälfte gesunkene Neukredite im Dezember hätten bei einigen Akteuren Sorgen vor einer Wachstumsverlangsamung der chinesischen Wirtschaft ausgelöst, zumal Peking auch die Fremdverschuldung verringern wolle, hieß es. Zu den großen Verlierern in Hongkong gehörten Immobilienaktien. Dass diverse Branchenunternehmen zuletzt neue Aktien platzierten, könne als mögliches Signal für zu hoch gelaufene Bewertungen verstanden werden - zumal nach vorangegangenen deutlichen Kursanstiegen, hieß es. Jinmao kamen um 4 Prozent zurück, nachdem das Unternehmen 900 Millionen neue Aktien platzierte. Sunac gaben um 4,8 Prozent nach. Evergrande und Country Garden fielen um 4,3 bzw. 5,2 Prozent zurück. Für die Softbank-Aktie ging es in Tokio um 1,2 Prozent nach oben. Der denkt einem Zeitungsbericht zufolge über den Börsengang seiner japanischen Mobilfunksparte nach, um seine Bilanz zu stärken.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

US-Steuerreform beschert Covestro 2017 Sonderertrag

Der Chemiekonzern Covestro profitiert sowohl 2017 als auch darüber hinaus von der vor Weihnachten verabschiedeten Steuerreform in den USA. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, erwartet es für das abgelaufene Jahr beim Konzernergebnis einen nicht zahlungswirksamen Sonderertrag von 85 Millionen Euro. Auch für das laufende Geschäftsjahr erwartet Covestro eine Entlastung durch die niedrigeren Unternehmenssteuern in den USA.

Schaeffler erfüllt Erwartungen mit deutlichem Umsatzplus

Schaeffler hat dank eines starken Schlussquartals und hohen Zuwächsen in China die Markterwartungen beim Umsatz im vergangenen Jahr erfüllt. Für das laufende Jahr verspricht der Automobilzulieferer weiteres Wachstum.

VDA: Deutsche Autohersteller steigern Marktanteil in den USA

Die deutschen Autokonzerne haben trotz des rufschädigenden Dieselskandals im vergangenen Jahr mehr Autos in den USA verkauft. Insgesamt konnten sie 1,35 Millionen Neuwagen absetzen und damit 1 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA anlässlich der Detroit Motor Show mitteilte.

Innogy setzt bei Erneuerbaren auf das Ausland und Thüringen

Der Energiekonzern Innogy macht auch ohne Vorstandschef ernst mit seiner Offensive bei grünem Strom. Das Unternehmen will mehr Geld in erneuerbare Energien stecken und es vor allem im Ausland investieren. Auf dem Heimatmarkt ist Thüringen die Ausnahme, wo die Essener die Projekte eines Windparkentwicklers gekauft haben. "Viele nicht-europäische Länder haben einen deutlichen Nachholbedarf bei der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen", sagte der Innogy-Vorstand für erneuerbare Energien, Hans Bünting, bei einem Jahresausblick in Essen.

Nordex erhält zwei Aufträge aus Schweden

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex hat in Schweden zwei Aufträge über insgesamt 31 Turbinen an Land gezogen. Wie Nordex mitteilte, haben die Windkraftanlagen eine Gesamtleistung von 115 Megawatt. Auftraggeber ist der italienische Wind- und Solarparkbetreiber Falck Renewables. Finanzielle Details nannte die Nordex SE nicht.

Aldi führt eigene Tierwohlmarke ein

Der Discounter Aldi hat eine eigene Tierwohlmarke eingeführt. Seit Montag verkaufen einige Aldi-Filialen in Bayern, Hamburg und Berlin sechs Geflügelprodukte der Marke "Fair & Gut", wie die Unternehmensgruppen Aldi Süd und Aldi Nord mitteilten. Damit bieten die Läden ein "zusätzliches Angebot zwischen konventioneller und Bio-Ware an", erklärte Philipp Skorning von Aldi Süd.

Knorr-Bremse weitet Zusammenarbeit mit Dongfeng aus

Der deutsche Autozulieferer Knorr-Bremse und Chinas Nutzfahrzeughersteller Dongfeng weiten ihre gemeinsamen Geschäftsaktivitäten aus. Dongfeng Auto Parts habe per Anfang diesen Jahres seine Aktivitäten im Bereich Kompressoren und Druckluft in das gemeinsame Joint Venture von Knorr-Bremse und Dongfeng überführt, teilte Knorr-Bremse mit.

Kulmbacher Brauerei übertrifft eigene EBIT-Prognose

Die Kulmbacher Brauerei hat 2017 besser abgeschnitten als selbst prognostiziert und die Marge im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es seine Prognose für das operative Ergebnis 2017 übertroffen.

Vorstand von Raiffeisen Bank International wieder komplett

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat den offenen Posten im Vorstand mit einem internen Manager besetzt. Lukasz Januszewski, seit 1998 bei der Bank und derzeit Vorstand der Raiffeisen Bank Polska, wird künftig in das Gremium einziehen und den Bereich Markets verantworten. Er folgt auf Klemens Breuer, der die Bank Ende Oktober 2017 verlassen hat.

Renault erzielt 2017 Absatzrekord

January 15, 2018 12:26 ET (17:26 GMT)

Der französische Autobauer Renault, nach VW die Nummer zwei in Europa, hat 2017 das fünfte Jahr in Folge einen Absatzrekord erzielt. Renault verkaufte weltweit 8,5 Prozent mehr Autos, insgesamt 3,76 Millionen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In Russland und im Iran stieg der Absatz besonders stark: In Russland um knapp 17 Prozent auf rund 448.000 Fahrzeuge und im Iran um mehr als 49 Prozent auf über 162.000 Fahrzeuge.

Softbank investiert 460 Millionen Euro in Startup Auto1

Die japanische Softbank Group Corp setzt auf das deutsche Startup Auto1. In den Betreiber eines Online-Marktplatzes für Gebrauchtwagen investieren die Japaner 460 Millionen Euro. Die Berliner Gesellschaft wird damit mit 2,9 Milliarden Euro bewertet.

