Wie kann verhindert werden, dass Falschmeldungen Wahlen beeinflussen? Frankreichs Präsident Macron sagt Fake News mit einem Gesetz den Kampf an. Kritiker toben: Sie fürchten, dass aus Regulierung rasch Zensur wird.

Kann ein demokratisches Land Fake News verbieten? Frankreich versucht genau das herauszufinden. Präsident Emmanuel Macron hat gerade ein Gesetz angekündigt, mit dem falsche Informationen während Wahlkampagnen eingedämmt werden sollen. "Unmöglich zu verfolgen", "ein Schuss, der nach hinten losgeht" oder "ein Beigeschmack von Autoritarismus" - die Kritik ist enorm, kommt sowohl von Medienvertretern, Technikexperten und auch vom Kreml-unterstützenden Sender Russia Today (RT).

Macrons Vorstoß könnte der Anfang einer Zensur der Meinungsfreiheit sein, sagt Xenia Fedorova, Direktorin des kürzlich gestarteten französischsprachigen RT-Programms. "Wir glauben, dass das eine sehr gefährliche Situation ist."

Macron argumentiert: In einer Welt, in der eine Unwahrheit in kürzester Zeit Milliarden von Menschen erreichen kann und die politische Manipulation immer gewiefter wird, muss etwas getan werden.

Laut einem Bericht der Demokraten im US-Kongress hat Russland seit dem Jahr 2016 in 19 europäischen Ländern versucht, die Politik zu unterwandern - mit Cyber-Attacken, Fehlinformationen, verdeckten Social-Media-Operationen, der Finanzierung von politischen Randgruppen und in ganz extremen Fällen sogar mit Mordversuchen. Macrons Wahlkampagne im vergangenen Jahr geriet ebenfalls ins Visier von Hackern - auch wenn es laut französischer Regierung keinen Beweis für eine russische Verwicklung gibt.

Schon George Washington wurde Opfer von Fake News

Propaganda und Fehlinformation sind nicht neu und keineswegs nur auf Russland beschränkt, wie der Autor und Technologie-Historiker Edward Tenner sagt. Fake News seien so alt wie die Legende von ...

