FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luxussportwagenhersteller Lamborghini hat im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz erzielt und peilt dieses Jahr weitere Zuwächse an. 2017 steigerte die Volkswagen-Tochter die Verkäufe um gut 10 Prozent auf 3.815 Fahrzeuge. Das ist das siebte Jahr in Folge mit einem Absatzplus, wie das Unternehmen mitteilte. Mit 1.095 Einheiten seien die USA der größte Einzelmarkt.

Als Highlight des Jahres bezeichnete Stefano Domenicali, CEO der Automobili Lamborghini SpA, die Weltpremiere des neuen SUV Urus im Dezember. Mit der Markteinführung des neuen Wagens im Sommer will das Unternehmen die jährliche Produktion auf 7.000 Fahrzeuge rund verdoppeln. Auch wegen des Einstiges in das wachsende SUV-Marktsegment erwartet Lamborghini 2018 weiteres Wachstum "in neuen Dimensionen" sowohl beim Absatz als auch beim mittelfristigen Umsatz.

January 15, 2018 12:57 ET (17:57 GMT)

