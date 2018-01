Der Erholungsversuch des USD/CAD ist gescheitert und so fiel er zurück in die Kursregion um 1,2400. Die Erholungsbewegung von den Tiefs war durch den Chartwiderstand um 1,2450 begrenzt. Kürzlich markierte das Paar ein neues Tief bei 1,2401. Die bärische Stimmung bleibt also intakt wegen eines auf breiter Front schwächer tendierenden US-Dollar (DXY ...

