Es geht weiter: Auch Ryanair hat nun Interesse an der insolventen Fluglinie Niki angemeldet. Durch die Eröffnung eines zweiten Insolvenzverfahrens in Österreich geriet der Kauf durch IAG wieder in die Schwebe.

Ryanair ist an der insolventen österreichischen Fluglinie Niki interessiert. Der irische Billigflieger teilte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...