Ausblick auf die mobile Gesellschaft der Zukunft

Die Panasonic Corporation hat am 9. Jan. 2018 bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine skalierbare "ePowertrain"-Plattform entwickelt hat, die als Lösung für die effektive Entwicklung kleiner Elektrofahrzeuge (Electric Vehicles, EVs) gedacht ist. Die Plattform stellt eine systematische Anwendung von in den EVs großer, global tätiger Automobilhersteller genutzten Geräten dar. Sie soll zum Fortschritt der mobilen Gesellschaft der Zukunft beitragen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180115005602/de/

A scalable "ePowertrain" platform for small EVs (Photo: Business Wire)

[Video] From Electric Vehicles to Micro Mobility (Von Elektrofahrzeugen zur Mikro-Mobilität)

https://youtu.be/Jxc7RHdsTko

Es wird davon ausgegangen, dass die globale Nachfrage nach EVs parallel zur großen Vielfalt neuer Formen der Mobilität rasch zunehmen wird. Damit sind nicht nur herkömmliche Personenkraftwagen, sondern auch neue Arten von EVs gemeint, etwa EV-Fahrräder und Mikro-EVs, die für unterschiedliche Lebensstile und Verwendungsweisen in verschiedenen Regionen geeignet sind.

Die von Panasonic für EV-Fahrräder und Mikro-EVs entwickelte Plattform ist ein energieeffizienter, sicherer Antrieb mit integrierter Kompaktheit, hoher Effizienz und flexibler Skalierbarkeit. Sie besteht aus Basis-Einheiten wie einem Triebwerk (mit Bordladegerät, Abzweigdose, Wechselrichter und Wandler) und einer Motoreinheit. Die Plattform wird zur Reduzierung von Kosten und Lieferzeiten für die Fahrzeugentwicklung beitragen, da damit die Kombination von Basiseinheiten entsprechend den Fahrzeugspezifikationen wie Größe, Geschwindigkeit und Drehmoment vergrößert oder verkleinert werden kann.

Panasonic hat eine breite Palette von Bauteilen speziell für EVs, Plug-In-Hybridfahrzeuge und hybride EVs entwickelt und geliefert darunter Akkus, Bordladegeräte, Folienkondensatoren, Gleichspannungswandler und Relais. Durch Systementwicklung, bei der die Stärken unserer Geräte genutzt werden, wird Panasonic weiterhin zum weltweiten Wachstum im Bereich EVs beitragen.

Um das Konzept der skalierbaren "ePowertrain"-Plattform zu illustrieren, hat die Panasonic Corporation im Bereich Lösungen des Panasonic-Standes auf der CES 2018 in Las Vegas, Nevada, USA vom 9. bis 12. Januar 2018 Modelle ausgestellt.

Quelle: http://news.panasonic.com/global/press/data/2018/01/en180109-5/en180109-5.html

Weitere Links

Automotive Industrial Systems Company Panasonic

https://www.panasonic.com/global/corporate/ais.html

Panasonic Live@CES 2018 Microsite

http://www.panasonic.com/CES

Panasonic im CES 2018 Portal Videos, Fotos, Meldungen usw.

http://news.panasonic.com/global/presskits/ces2018

Fotos: Panasonic-Stand auf der CES 2018

https://photos.app.goo.gl/gzZQJQ9wSpjbV0hv1

Panasonic Automotive stellt auf CES 2018 aus

http://news.panasonic.com/global/press/data/2018/01/en180109-4/en180109-4.html

Offizielle Website der CES

https://www.ces.tech/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180115005602/de/

Contacts:

Panasonic Corporation

Global Communications Department

Global PR Office

Click here to go to Media Contact form