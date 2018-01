Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech") gibt heute bekannt, dass das Unternehmen als einer der Hauptaussteller an dem in Abu Dhabi veranstalteten World Future Energy Summit 2018 (WFES 2018) teilnimmt.



Das WFES öffnet am 15. Januar seine Tore und ist für alle Fachleute für Solarenergie und andere verwandte Bereiche die führende Business-to-Business-Veranstaltung in Nordost- und Nordafrika (NENA). Mehr als 30.000 Fachleute der Solarbranche sowie 600 führende Hersteller, Dienstleister und Zulieferer aus 175 Ländern nehmen an der Messe teil.



Zu dieser Messe hat Suntech vier einzigartige Solarmodule mitgebracht:



- STP 340 - 350 W polykristalline Perc-Solarmodule



Durch die Verwendung von schwarzer Siliziumtechnologie und Perc-Technologie können die Solarmodule den Wirkungsgrad deutlich auf 18,0 % verbessern. Die maximale Leistung von 1500 V DC kann die Gesamtkosten des Systems reduzieren. Das Modul ist für 3800 Pa Wind- und 5400 Pa Schneelast zertifiziert.



- STP 325 - 335 W polykristalline Doppelglas-Solarmodule



Die Glas-Glas-Struktur dieser Module kann die Lebensdauer verlängern. Da keine Erdung erforderlich ist, reduzieren sich die BOS-Kosten. Sie verfügen außerdem über 12 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre lineare Leistungsgarantie. Sie sind für Landwirtschafts- und Fischereiprojekte geeignet.



- STP 300 - 310 W bifaziale Mono-Perc-Solarmodule



Durch den Einsatz bifazialer Perc-Zellen und der Doppelglas-Technologie kann die Leistung des Moduls auf der Rückseite um bis zu 25 % gesteigert werden. Das besondere Design der Verteilerdosen vermeidet Beschattungen auf der Rückseite.



- STP 365 - 375 W Halbzellen-Mono-Perc-Solarmodule



Optimierte Schaltung verringert interne Verluste, reduziert Hotspots und minimiert die Degradation der Paneele. Dank ausgezeichneter Ergebnisse bei schwachem Licht wird die Leistung maximiert.



NENA ist ein großes Gebiet mit hohem Energieverbrauch und enormen Perspektiven bei der Erschließung neuer Energiequellen. Suntech ist eines der ersten chinesischen FV-Unternehmen mit so hoher Marktreputation und hohem Markeneinfluss, das in diesen Markt eintritt.



Das WFES 2018 ist vom 15. bis 18. Januar geöffnet. Interessenten können Suntech auf Stand 6221 besuchen.



OTS: Wuxi Suntech Power Co., Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114252 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114252.rss2



Pressekontakt: Ling Cao 86-510-8531-8656 lcao@suntech-power.com