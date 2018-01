mid Groß-Gerau - Die Auftragsbücher sind voll, die Verkaufszahlen boomen - die Reisemobil- und Caravanbranche hat gerade einen richtig guten Lauf. Zulassungsrekorde im vergangenen Jahr haben hohe Erwartungen in die kommende Saison geweckt. Und die wollen die Hersteller mit einem echten Neuheiten-Feuerwerk erfüllen: Auf der Auftakt-Messe des Jahres, der CMT (Caravan Motor Tourismus) in Stuttgart (13. - 21. Januar 2018), werden mehr als 120 Premieren gezeigt. Über 2.000 Aussteller sind in den Messehallen ... (Robert Sasse)

