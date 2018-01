Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel fordert Polizisten und Rettungskräfte auf, die "Schweigespirale" in Bezug auf Angriffe im Einsatz zu durchbrechen. Betroffenen bietet sie zudem ihre Hilfe an.

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, hat Feuerwehrleute, Polizisten, Ärzte und Sanitäter aufgefordert, ihrem Ärger über Angriffe bei Einsätzen ruhig Luft zu machen. "Durchbrechen Sie die Schweigespirale und formulieren Sie klare Forderungen an die Führungsetagen. Gerne unterstütze ich Sie hierbei", heißt es in einem offenen Brief, den die AfD-Politikerin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...