The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2018



ISIN



CA64124B5080

GB00BYYK2V80

IL0011296188

USU3010DAF79

US51476K1034

US87160A1007