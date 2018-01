Liebe Leser,

Bayer hat in der abgelaufenen Woche erneut ungewollt Zeichen gesetzt. Die Aktie nähert sich nun der Untergrenze von 100 Euro an. Jetzt wird es sehr spannend, Chartanalysten halten einen neuerlichen Ausbruch in Richtung 120 Euro für möglich. Allerdings könnten auch Short-Investoren darauf hoffen, nun Geld zu verdienen. Konkret: Binnen Wochenfrist ging es für den Wert um mehr als 3 % nach unten. Dabei hat die Aktie nun auch aus Sicht von Chartanalysten den Aufwärtstrend verlassen ... (Frank Holbaum)

