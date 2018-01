Liebe Leser,

der saudische Kronprinz will sein Land im Rahmen der Vision 2030 aus der Abhängigkeit vom Öl führen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist der Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco.

Es wäre der größte Börsengang aller Zeiten

Saudi-Arabien will eine Beteiligung von 5% über den Verkauf von Firmenanteilen Saudi Aramcos ermöglichen und hofft so auf Erlöse in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Firmenwert von 2 Billionen US-Dollar. ... (Benjamin Fitzgerald)

