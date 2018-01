Niko Paech ist ein Außenseiter in der Ökonomenszene. Er will die gesamte Wirtschaft schrumpfen. In seinem Alltag achtet er genau auf sein persönliches CO2-Konto.

Seit einigen Wochen gibt es in Niko Paechs Nachbarschaft eine Brauerei. Für den Volkswirt ist das eine enorme Erleichterung: Bier ist neben Kaffee das einzige Genussmittel, auf das er mit Blick auf den CO2-Ausstoß nicht verzichten mag. Seit der Wirt von Paechs Stammkneipe die Fässer nun klimaneutral mit der Sackkarre abholt, kann er sich auf seinem persönlichen CO2-Konto wieder etwas gutschreiben. In Paechs Leben hängt nämlich alles mit allem zusammen, und das Bindeglied ist das Kohlendioxid.

Der jährliche CO2-Output pro Kopf liegt in Deutschland bei durchschnittlich elf Tonnen. Die Bilanz von Niko Paech beträgt aktuell sechs Tonnen. In seinem Kühlschrank gibt es weder Fleisch noch Produkte aus fernen Ländern. Es ist Jahrzehnte her, dass er zum letzten Mal Auto gefahren ist. Flugreisen hält er für das ökologisch Schädlichste, was ein Mensch legal tun kann. Die Waschmaschine teilt er sich mit drei anderen Familien von nebenan; er besitzt nur vier Hosen, zwei Paar Schuhe und kein Handy.

Und das alles mit Bedacht: Paech führt ein konsequentes Leben nach einer volkswirtschaftlichen Nischentheorie, die ein kleine, aber wachsende Fangemeinde hinter sich schart: die sogenannte Postwachstumsökonomie. Paech zählt zu ihren führenden Vertretern in Deutschland, und wenn er beschreibt, warum und wie wir weniger konsumieren sollten, dann erzählt er meist aus seinem persönlichen Alltag.

Niko Paech ist kein Sektierer, sondern im Hauptberuf Professor für Plurale Ökonomik an der Universität Siegen. Seine Stelle hat er auf 50 Prozent reduziert. Die meiste Zeit ist der 59-Jährige auf Tour, weil Menschen deutschlandweit hören wollen, wie das funktionieren soll: ein Leben ohne Handy, eine Wirtschaft ohne Wachstum.

An diesem Abend ist er in Essen eingeladen. Die Stadt will mit verschiedenen Initiativen zeigen, wie es ökologisch sinnvoller zugehen kann. Als Paech aus dem Bahnhof läuft, begrüßt ihn ein großer Schriftzug "Essen - die Einkaufsstadt". Bei Paech sorgt das für Unbehagen, will er doch das genaue Gegenteil: weniger Konsum. Damit freilich steht er konträr zu nahezu all seinen Kollegen. Die meisten Ökonomen eint der Glaube an das Wachstum als zentralen Motor einer Volkswirtschaft, als wichtigsten Garant für Wohlstand. Dafür spricht ökonomisch auch viel: Je mehr Güter ein Land herstellt, desto mehr Einkommen werden generiert. Es gibt mehr Jobs, es steigen die Steuereinnahmen und damit die verfügbaren Mittel für Schulen, Polizei, Gesundheitsversorgung und Umweltschutz.

Doch in Paechs Welt steigen mit jedem neu hergestellten Produkt nicht nur die Vermögen und Steuereinnahmen, sondern auch die Probleme: soziale Ungleichheit, das Stresslevel, die Erderwärmung. "Eine unendlich ...

