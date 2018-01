Berlin (ots) - Kinder und Jugendliche, die häufig unentschuldigt in der Schule fehlen, haben Probleme, um die sich sowohl die Eltern als auch die Lehrer kümmern müssen. Und zwar möglichst schnell, damit aus wenigen Fehlstunden oder -tagen nicht hartnäckiges Schulschwänzen wird.



Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) jetzt härter durchgreifen und schon einzelne Fehlstunden erfassen und zu Fehltagen addieren will. Das bedeutet, dass künftig schneller Schulversäumnisanzeigen gestellt werden können als bislang.



Richtig ist auch, dass Scheeres die Bezirke auffordert, von Bußgeldverfahren Gebrauch zu machen. Das ist nötig, wenn Eltern ihrer Erziehungspflicht nicht nachkommen und sich nicht um ihre Kinder kümmern. So etwas kommt leider vor. Solchen Eltern ist mit Gesprächen und pädagogischen Maßnahmen einfach nicht beizukommen. Sie reagieren erst, wenn sie eine Strafe zahlen sollen.



Es darf auch nicht sein, dass einige Bezirke diese Maßnahme anwenden und andere nicht. Wir brauchen auch hier berlinweit einheitliche Standards.



OTS: BERLINER MORGENPOST newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53614 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53614.rss2



Pressekontakt: BERLINER MORGENPOST Telefon: 030/887277 - 878 bmcvd@morgenpost.de