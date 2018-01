Liebe Leser,

Siemens hat in der abgelaufenen Woche ein sehr gutes Bild abgegeben. Nach Meinung von Chartanalysten hat das Unternehmen nun die Chance, mit seiner Aktie neue Tops zu avisieren und damit ein Potenzial in Höhe von 15 % oder mehr zu schaffen. Im Einzelnen: Die Aktie konnte immerhin fast 2 % aufsatteln. Das bedeutet, der kurzfristige Aufwärtstrend, der sich aus dem Seitwärtstrend nun entwickelt hat, setzt sich schlicht fort. Somit ist die Aktie in der Lage, neue Zwischenhochs ... (Frank Holbaum)

