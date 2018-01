In Dortmund startet Martin Schulz eine Werbereise durch NRW und Bayern, um die Basis von Koalitionsverhandlungen mit der Union zu überzeugen. Der SPD-Chef steht unter gewaltigem Druck und kämpft um seine politische Karriere.

Martin Schulz sieht nicht aus wie jemand, dem sein Job große Freude bereitet, als er am Montagabend das Kongresszentrum der Westfalenhallen in Dortmund betritt. Er hat dicke Ränder unter den Augen und wirkt gehetzt. Er muss an der Basis für etwas werben, was er nach dem desaströsen Abschneiden der SPD bei den Bundestagswahlen noch kategorisch ausgeschlossen hat: eine Neuauflage der Großen Koalition (GroKo).

Der Empfang könnte ungemütlicher kaum sein. Draußen wartet eine Gruppe der NRW-Rechten mit einem Transparent. Sie brüllen "Martin Schulz, Volksverräter". Kalter Wind peitscht welkes Laub durch den Nieselregen. Ein Ahornblatt ist mit Schulz und seinem Tross ins Foyer hinein gewirbelt, wo eine Horde Journalisten die grellen Scheinwerfer ihrer Kameras auf den SPD-Chef richtet.

Schulz steht erheblich unter Druck, nachdem am Montagabend die Berliner SPD gegen Koalitionsverhandlungen gestimmt hat und bereits am Samstag die Genossen auf dem Landesparteitag in Sachsen-Anhalt gegen das vereinbarte Sondierungspapier votierten. Und auch aus der Parteispitze gibt es Kritik am Sondierungspapier vom Freitag mitsamt einer Reihe von Verbesserungsvorschlägen. Am Sonntag wird ein Sonderparteitag darüber entscheiden, ob die SPD Koalitionsverhandlungen mit der Union aufnehmen wird.

Stimmen die Delegierten dort gegen eine GroKo, gilt es als unwahrscheinlich, dass Martin Schulz sein Amt als SPD-Chef wird behalten können. Deshalb wirbt er in dieser Woche bei den Genossen im mitgliederstärksten Landesverband Nordrhein-Westfalen und in Bayern nicht nur für die GroKo, sondern auch für seine politische Zukunft. NRW stellt mit etwa einem Viertel die mit Abstand meisten der 600 Delegierten beim Sonderparteitag in Bonn. Ein Heimspiel darf Schulz dort nicht erwarten.

Eingerahmt von Andrea Nahles, der Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Michael Groschek, dem Chef der NRW-SPD, und Svenja Schulze, der Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen, tritt Schulz in Dortmund vor die Kameras und Mikrofone der etwa 50 Journalisten. Dort finden Vorbesprechungen mit den Delegierten aus Westfalen hinter verschlossen Türen statt.

"Ich gehe heute auf die Kritiker zu, ermutige aber auch all diejenigen zu sprechen, die mit uns zufrieden sind, wie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...