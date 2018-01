Liebe Leser,

Aixtron wird sich in den kommenden Tagen warm anziehen müssen, meinen Chartanalysten. Am Montag ging es teils um annähernd 2 % nach unten. Der Wert ist auf dem Weg, den bisherigen Aufwärtstrend in einen Seitwärtstrend zu wandeln. Wird eine Haltezone nach unten durchbrochen, könnte es schnell in Richtung 10 Euro hinabgehen, meinen Chartanalysten. Im Detail: Die Aktie setzte nun fast auf der bis dato als Unterstützung fungierenden 12-Euro-Marke auf. Diese sollte halten, ansonsten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...