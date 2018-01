Liebe Leser,

die Aktie der Bitcoin Group hat im Verlauf der vergangenen Woche einige weitere Rücksetzer fabriziert. Nun sieht es so aus, als solle der Wert massiv nach unten fallen. Mindestens 20 % Kursverlust können Short-Investoren einplanen, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten mit Blick auf den jüngsten Kursverlauf. Im Detail: Die Aktie befindet sich in der kräftigen Korrektur ihres Aufwärtstrends. Dabei wurden binnen einer Woche -22 % erzielt. Dies ist ein massiver Einbruch, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...