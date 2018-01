Liebe Leser,

Evotec konnte in der abgelaufenen Woche weitere Pluspunkte für sich verbuchen. Charttechnische Analysten sind der Meinung, die Aktie habe noch immer die Chance, auf 16 Euro und mit entsprechender Kraft auch bis zu 18 Euro zu steigen. Das sind Chancen auf Performance-Werte bis zu mehr als 20 %. Im Detail: Die Aktie befand sich lange Zeit in einem Seitwärtstrend, der jetzt auf kurzfristige Sicht wieder in einen Aufwärtstrend münden könnte. Die Werte sind binnen einer Woche um ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...