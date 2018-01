Regensburg (ots) - Es liegt ein großer Schatten über dem Landtagswahlkampf. CSU und SPD stehen unter Druck. Selbst im besten Fall - beim Zustandekommen einer GroKo bis Ostern - können beide Parteien keinen Rückenwind aus Berlin erwarten. Zu kurz ist die Zeit bis zur Landtagswahl am 14. Oktober, um erste Projekte mit Signalwirkung umzusetzen. Probleme "dahoam" bremsen die Zugkraft der Spitzenkandidaten Markus Söder (CSU) und Natascha Kohnen (SPD) zusätzlich. Die CSU hat Konkurrenten viel Raum gelassen, in ihrer Klientel zu wildern.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de